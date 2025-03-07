廣東省省長兩會邀約 來大灣區感受獨特魅力

廣東省省長王偉中回答有關粵港澳大灣區的問題（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月7日電（記者 郭至君）3月6日下午，十四屆全國人大三次會議廣東省代表團在住地舉行全體會議，繼續審議政府工作報告，審查計劃報告和草案、預算報告和草案。在媒體提問環節，廣東省省長王偉中特別談及廣東下一步在攜手港澳共同推進大灣區建設方面的考慮和舉措。王偉中還現場向中外媒體發出邀約，歡迎大家到廣東旅遊觀賽、看白海豚。



王偉中表示，建設粵港澳大灣區是習近平總書記親自謀劃、親自部署、親自推動的重大國家戰略。在澳門回歸祖國25周年、《粵港澳大灣區發展規劃綱要》公開發布實施5周年和橫琴粵澳深度合作區第一階段發展目標完成之年的重要節點，總書記親臨澳門、橫琴視察，為橫琴合作區、粵港澳大灣區和廣東發展進一步指明方向，我們深受鼓舞、倍感振奮。



王偉中介紹，粵港澳大灣區自啟動建設以來，向融而進、向新而行、向強而立，以不到全國1%的國土面積、6%的人口創造出全國1/9的經濟總量，去年達14.5萬億元，比2018年增加3.7萬億元。橫琴是促進澳門經濟適度多元發展的重要平台，15年來GDP從2.85億元大幅增長到538億元、年均增長27.4%，澳資企業數量增長超400倍，“四新”產業增加值占比達59.4%。

