中評深度：朱松嶺析報告涉台內容聚焦制度化

北京聯合大學政治學研究所所長、台灣研究院教授朱松嶺（中評社資料圖） 中評社北京3月7日電（記者 盧哲）第十四屆全國人民代表大會第三次會議5日開幕，國務院總理李強代表國務院向十四屆全國人大三次會議作政府工作報告。北京聯合大學政治學研究所所長、台灣研究院教授朱松嶺接受中評社記者專訪深入解析報告涉台內容意涵。朱松嶺認為，報告展現出更為務實、堅定和系統的戰略思維，體現出大陸在對台政策上的穩中求進，並更加聚焦於實際推進兩岸融合發展的制度與政策建設。總體來看，報告的涉台部分在堅持原則的基礎上，進一步明確了兩岸融合發展的制度化方向，增強了對外部勢力干涉的反制力度，並繼續強化了對台灣同胞的民生關懷。無論是從政策穩步推進，還是統一大業堅定不移的角度來看，都表明大陸對台灣問題的戰略定力正在不斷增強。



報告體現對台政策穩中求進 聚焦制度政策建設



朱松嶺表示，2025年政府工作報告中的涉台部分，既保持了中央對台一貫的原則立場和方針，又展現了新時期對台工作的具體部署與策略調整。其核心意涵依然是堅持新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅定不移推進祖國統一大業。而相較於2024年的表述，本次報告在若干關鍵點上展現出更為務實、堅定和系統的戰略思維，體現出大陸在對台政策上的穩中求進，並更加聚焦於實際推進兩岸融合發展的制度與政策建設。



首先，“外來干涉”改為“外部勢力干涉”，精準點明外來干涉的威脅來源。朱松嶺認為，報告在措辭上的一大變化是，是將2024年使用的“外來干涉”改為“外部勢力干涉”，這一點令人印象深刻。“這一調整看似微小，實則大有深意，進一步明確了當前兩岸關係發展中的主要外部挑戰。”朱松嶺說，“外部勢力”，指向性更強，直指美西方勢力，特別是美國有些政客利用“台灣牌”遏制中國的險惡用心。相比“外來”這一相對泛化的表達，“外部勢力”更能凸顯干涉者的主觀能動性，以及這些勢力在兩岸關係中的惡劣影響。



朱松嶺表示，美方近年來不斷強化對台軍售，拉攏台灣地區政客配合“以台制華”戰略，甚至不斷操弄“國際場合挺台”，妄圖改變國際社會普遍接受的“一中框架”。特朗普上台後，在台灣問題的基本立場和操作方式上依然延續其固有思路，並未見顯著調整。美西方依然有部分反華勢力在操弄“台灣牌”。在這種背景下，大陸在政府工作報告中直接點名“外部勢力”，不僅是精準回應，更是向全球宣示：台灣問題純屬中國內政，任何外部勢力的干涉都必將遭到堅決反制。