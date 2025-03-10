仇長根語中評：“總體方略”實踐正穩步推進

國務院總理李強代表國務院，向十四屆全國人大三次會議作政府工作報告。（中評社 海涵攝） 中評社香港3月10日電（記者 林艷）華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長、海峽兩岸關係研究中心特約研究員仇長根日前接受中評社記者採訪，對今年政府工作報告中的涉台內容進行了詳細解讀。仇長根表示，今年的報告延續了對台政策的一貫穩定性，同時釋放出多項重要信號，特別是在促進兩岸交流合作及融合發展方面。他強調，大陸對台方針政策具有“穩定性、連續性”，無論國際風雲變幻，無論島內政治變局，都不會輕易動搖對台“總體方略”。



今年政府工作報告的“政府工作任務”篇章特別提到對台工作內容，李強總理表示，我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展。完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業。



“總體方略”實踐穩步推進 “四維度”理解戰略意涵



仇長根表示，大陸每年“兩會”政府工作報告涵蓋面極廣，涉及經濟、科技、教育、國防、外交等方方面面的國家大政方針、戰略佈局內容，關係到14億人民的民生大計。雖然涉台內容文字不多，但每年“必不可少”，且目標明確。因為台灣問題關係到“國家主權、安全和發展利益”，關係到建設“中國式現代化”大局、全局，關係到中華民族偉大復興。近三千名代表會聚北京，共商國家大事，包括討論台灣問題、準確判斷形勢、作出正確決策、推進統一大業，這是“兩會”代表的重要歷史使命。

