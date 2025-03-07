凌友詩答中評：中華文化是團結統一內在密碼

全國人大代表、中國和平統一促進會常務理事凌友詩（中評社 林艶攝） 中評社北京3月7日電（記者 林艷）近年來以中華文化為主題的電影在台灣引發熱議，例如動畫電影《哪吒2》在台灣熱映，甚至在香港也受到廣泛關注。港區全國人大代表、中國和平統一促進會常務理事凌友詩近日在京參加全國兩會期間接受中評社採訪時表示，她對此感到非常欣喜，認為這表明台灣年輕人正以輕鬆有趣的方式重新接觸中華文化。她指出，中華文化在兩岸交流中具有重要作用，是促進各民族和各地域團結統一的內在密碼。



凌友詩指出，台灣長期受到文化“去中國化”和教育“去中國化”的影響，並深受日本文化，尤其是日本動漫的滲透。然而，這類電影的成功熱映，無疑將台灣年輕人重新帶回中華文化的體系，使他們感受到中華文化中蘊含的美學、哲學以及宗教元素。她特別提到，台灣的美育課程雖包含道教背景，但這些內容往往難以在日常教育和生活方式中真正融入。相比之下，通過電影的形式，這些文化元素得以更加直觀且生動地展現，從而對台灣年輕人產生積極影響。



此外，凌友詩強調，中華文化在兩岸交流中具有重要作用，是促進各民族和各地域團結統一的內在密碼。她指出，從五千年的歷史來看，中華文化早已成為各民族共享的文明體系，其中包含父慈子孝、兄友弟恭等核心價值觀，這些價值觀將各族人民，包括少數民族，都融合在一起。



凌友詩認為，中華文化本身是一種“大道”，是一種善良且文明的文化體系，具有強大的吸引力和五千年的生命力。相比於台灣幾十年的分離，從歷史長河的視角來看，這段時間顯得極為短暫，而中華文化的內在力量卻深厚且持久，足以跨越時間，將兩岸人民緊密聯繫在一起。

