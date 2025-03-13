周小柯答中評：大陸對台工作更重視制度建設

周小柯（中評社資料圖） 中評社北京3月13日電（記者 海涵）北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯日前接受中評社記者採訪，就政府工作報告涉台內容分析指出，大陸對台工作將更為重視制度和政策體系建設，以制度和政策創新為兩岸各領域融合發展提供有力保障和堅實支持，扎扎實實推進各項具體工作，充分彰顯出中央促進兩岸經濟文化交流合作的堅定決心、強大信心和如磐恒心。



周小柯認為，今年政府工作報告涉台內容的重要意涵主要有三個方面。其一，重申且突出強調了對台工作的根本遵循和基本原則；其二，再度表明對台工作的主要內容是反“獨”促統；其三，清晰勾勒出對台工作的總目標是實現祖國統一和中華民族偉大復興。



周小柯觀察到，2022年以來，政府工作報告中已連續4年強調“要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略”，這有力地表明，由中共十九屆六中全會首次提出的“新時代黨解決台灣問題的總體方略”是新時代對台工作的根本遵循，必須毫不動搖地長期堅持和深入貫徹。一個中國原則和體現一個中國原則的“九二共識”是兩岸關係和平發展的政治基礎，是開展對台工作的基本原則，也必須毫不動搖地長期堅持。



周小柯分析，新形勢下大陸對台政策日趨成熟完善，具有連續性、前瞻性和系統性等特徵。和去年相比，今年的政府工作報告涉台論述並沒有太大的調整，本身就是連續性的體現。前瞻性體現在，報告涉台內容表明，大陸對台工作著眼於增進兩岸同胞的長遠利益福祉，著眼於中華民族偉大復興的歷史發展大勢。

