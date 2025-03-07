香港委員談丁薛祥講話：帶來更多信心

中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥6日參加了港澳地區全國政協委員聯組會（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月7日電（記者 盧哲）全國兩會正在北京召開。中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥6日參加了港澳地區全國政協委員聯組會。在認真聽取委員發言後，丁薛祥發表了講話。多位來自香港的政協委員受訪表示，丁薛祥副總理的講話給香港更多信心。



全國政協委員何超瓊、高永文、盧永雄及管浩鳴會議結束後會見傳媒。盧永雄提到，丁薛祥副總理對在座的全國政協委員提出“三點希望”，第一是帶頭將全國兩會精神宣傳好、落實好，第二是帶頭支持行政長官和特區政府依法施政，第三是帶頭凝聚港澳發展強大合力。



何超瓊說，丁薛祥副總理在會面時首先回顧了2024年港澳兩個特區的發展，對香港在經濟、民生方面取得的成績給予高度評價，並談到香港經濟各方面有回升，整體運行平穩且有進步。她說，相信香港和澳門都有信心、有足夠的能力。又提到香港需要用好新興產業，以新技術帶產業動轉型。



管浩鳴說，自己感受最深刻的，是丁薛祥副總理提到的國家雖然遇到很多外部打壓，但中國人底氣很足，這些打壓不會影響新質生產力發展。同時，丁副總理也鼓勵香港面對困難的時候，要堅定回應，不要退縮。管浩鳴說，在提到香港時，丁副總理用“鑽石”形容，希望香港繼續發光發亮，給香港更多信心做得更好。管浩鳴說，“明珠”這個形容偏東方風格的，而“鑽石”比較偏西方，認為這是指香港在中西都能發光發亮，做好“超級聯繫人”。