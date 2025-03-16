彭韜語中評：涉台論述體現大陸務實作風

彭韜（中評社資料圖） 中評社北京3月16日電（記者 海涵）華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任、研究員彭韜日前就政府工作報告涉台論述接受中評社記者採訪。他指出，有關論述體現了大陸對台工作的務實作風，也表明今年大陸將注重對台工作的落實，並更加重視通過具體措施來加深兩岸融合發展程度。



今年政府工作報告涉台論述明確指出：“我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和‘九二共識’，堅決反對‘台獨’分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展。完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業。”



彭韜表示，相較於2024年，今年的涉台論述既有繼承，也有發展，繼承的是對台根本方針，發展的是對台統一路徑。既高屋建瓴，又腳踏實地。這一系列論述不僅體現了大陸對台政策的連貫性和穩定性，更彰顯了在新時代背景下，中國大陸對於實現國家統一和民族復興的堅定決心與戰略自信。



彭韜認為，政府工作報告涉台論述體現戰略定力。他分析，今年的涉台論述依然開宗明義地強調了“貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略”。這不僅是對當前及未來對台工作的指導思想，更是對大陸在處理兩岸關係中的戰略定力和戰術主動性的體現。面對島內複雜多變的政治生態以及日益複雜的國際形勢，大陸始終堅持以和平統一為基本原則，同時也不放棄使用武力這一選項，展現出高度的戰略自信和清晰的戰略思路。特別是在應對台“雙獨”賴蕭組合執政帶來的挑戰時，大陸通過一系列務實舉措，有效維護了台海地區的和平穩定。例如，中共中央、國務院發布的支持福建省探索海峽兩岸融合發展新路徑的文件，標誌著兩岸從單純的經濟文化交流邁向更高層次的融合發展目標。這些舉措不僅促進了兩岸經濟社會的全面對接與交融，也為兩岸同胞提供了更多的發展機遇和共享紅利的機會。

