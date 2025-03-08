沈豪傑答中評：香港聯結國際大有可為

港區人大代表沈豪傑在駐地接受中評社記者採訪(中評社 郭至君攝) 中評社北京3月8日電（記者 郭至君）港區全國人大代表沈豪傑日前在兩會駐地接受了中評社記者的採訪，就香港北部都會區的發展、國際科創中心的發展等問題談了自身的看法。



沈豪傑首先對中評社記者表示，聽完總理政府工作報告之後，他覺得很鼓舞，也很振奮，對國家跟香港的未來都是充滿信心。報告裡面提到很多關於未來我們國家如何發展科技，自立自強的部分，這方面也離不開香港。沈豪傑說，看香港特區政府去年的施政報告以及剛剛出爐的財政預算案，都提到了北部都會區的發展，可以看出現在特區政府都是集中精力去發展北部都會區。“我今年提了一個建議，希望在香港建立中試平台，把科研成果轉化成為產品，因為香港土地不多，如果要開很多的工廠去量產是不現實的，所以香港可以考慮在中試這一塊多做一點。在今年的政府工作報告裡面，也特別提到國家要大力發展中試平台，如果我們能夠把其中一個中試平台放到香港，放到北部都會區，就會讓香港創科產業鏈更加完備。”沈豪傑說。



在香港人工智能發展方面，沈豪傑說，香港其實已經有很多這方面的人才，除了要自己研發人工智能產品以外，也可以跟內地這一行業的不同科學家合作。現在AI之路剛開始發展，還有很長的路要走，現在我們跟世界各國在競爭，香港還是可以在人工智能這方面幫助國家的發展。



沈豪傑表示，任何的開發肯定會面臨挑戰和困難，困難是我們給自己定的，因為想在一個很短的時間之內發展好，香港這個計劃是很有野心的。現在北部都會區發展最主要的問題是土地的問題，政府應該要跟土地持份者加強溝通，發展就會更加順利，當地也有很多人支持整個北部都會區的發展，包括我自己，我也會跟一些本地人解釋，讓他們明白髮展對他們是有好處的。

