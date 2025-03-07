特朗普稱對墨西哥加征關稅暫緩至4月2日

2月13日，美國總統特朗普在華盛頓白宮出席記者會。美國總統特朗普13日簽署備忘錄，要求相關部門確定與每個外國貿易夥伴的“對等關稅”。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月7日電／據新華社報導，美國總統特朗普6日在社交媒體上說，對墨西哥加征的25%關稅措施將暫緩執行直至4月2日，這一決定適用於“美國－墨西哥－加拿大協定”（美墨加協定）涵蓋的所有商品和服務。



特朗普說，在與墨西哥總統辛鮑姆交談後，他同意墨西哥將無需為美墨加協定所涵蓋的任何商品或服務支付關稅。美墨雙方達成的這一協議將持續有效至4月2日。



當天早些時候，美國商務部長盧特尼克在接受美國消費者新聞與商業頻道採訪時表示，特朗普可能會對美墨加協定涵蓋的所有商品或服務豁免關稅一個月。



此前一天，美國白宮新聞發言人萊維特表示，特朗普已決定給予福特、通用和斯特蘭蒂斯三大汽車製造商為期一個月的關稅豁免，對其通過美墨加協定從墨西哥和加拿大進口的汽車產品暫時免除25%的關稅。



特朗普於2月1日簽署行政令，對進口自墨加兩國的產品加征25%的關稅。2月3日，特朗普宣布對兩國加征關稅措施暫緩30天實施，並繼續進行談判。根據這一決定，相關加征關稅措施已於3月4日生效。