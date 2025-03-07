特朗普簽署行政令調整對加墨加征關稅措施

1月23日，人們在瑞士達沃斯舉辦的世界經濟論壇2025年年會上觀看美國總統特朗普發表視頻講話。特朗普23日在世界經濟論壇2025年年會上發表視頻講話時表示，如果不在美國生產產品，就將面臨“數千億美元甚至數萬億美元”關稅。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月7日電／據新華社報導，美國總統特朗普6日簽署行政令，調整對加拿大和墨西哥加征關稅措施，對符合“美國－墨西哥－加拿大協定”（美墨加協定）優惠條件的進口商品免征關稅。



根據白宮當天發布的文件，對符合美墨加協定優惠條件的商品予以免稅；對從加拿大進口的、不符合美墨加協定優惠條件的能源產品徵收10%關稅；對從加拿大和墨西哥進口的、不符合美墨加協定優惠條件的鉀肥產品徵收10%關稅；對不符合美墨加協定原產地規則的商品繼續徵收25%關稅。



6日早些時候，特朗普在社交媒體上宣布，對墨西哥加征的25%關稅措施將在美墨加協定框架下暫緩執行直至4月2日。



據美國全國廣播公司報導，美國政府一名高級官員估算，從墨西哥進口到美國的商品中約一半符合豁免條件，從加拿大進口到美國的商品中約38%符合豁免條件。報導說，相關豁免政策將持續至4月2日，特朗普計劃屆時將對來自多個國家的商品實施新一輪關稅。



特朗普當天在白宮簽署行政令時表示，在4月2日之前的“過渡期”，行政令所做調整將對美國汽車製造商更加有利。



此前一天，美國白宮新聞發言人萊維特表示，特朗普已決定給予福特、通用和斯特蘭蒂斯三大汽車製造商為期一個月的關稅豁免，對其通過美墨加協定從墨西哥和加拿大進口的汽車產品暫時免除25%的關稅。



特朗普於2月1日簽署行政令，對進口自墨加兩國的產品加征25%的關稅。2月3日，特朗普宣布對兩國加征關稅措施暫緩30天實施，並繼續進行談判。根據這一決定，相關加征關稅措施於3月4日生效。