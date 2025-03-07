加拿大暫停對美商品徵收第二階段報復性關稅

加拿大酒類銷售連鎖商LCBO於3月4日開始撤下安大略省所有門店在售美國品牌酒產品，反擊美國政府向加拿大商品加征25%的關稅。3月4日，在加拿大安大略省的奧克維爾，一名男子在一家LCBO門店外用手機展示LCBO下架美國品牌酒產品的通知。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月7日電／據新華社報導，加拿大財政部長勒布朗6日說，加拿大4月2日前不會對美國商品徵收第二階段報復性關稅。



勒布朗在社交媒體上發文說，美國已同意暫停對加拿大符合“美國－墨西哥－加拿大協定”（美墨加協定）出口的產品徵收關稅，直至4月2日。因此，加拿大不會在4月2日之前對價值1250億加元（約合875億美元）的美國商品徵收第二階段報復性關稅。加拿大將繼續努力以取消所有關稅。



美國總統特朗普6日簽署行政令，調整對墨西哥和加拿大加征關稅措施，對符合美墨加協定優惠條件的進口商品免征關稅。美國媒體報導說，相關豁免政策將持續至4月2日。



加拿大總理特魯多4日表示，加拿大不會在美國發起的貿易戰中退縮。他宣布，加拿大將按計劃對價值1550億加元的美國商品分階段加征25%關稅，其中針對價值300億加元商品的關稅4日生效，對另外價值1250億加元商品的關稅將在21天後生效。根據加拿大財政部當天公布的兩階段關稅清單，第一階段涵蓋橙汁、酒類、服裝等消費品，第二階段包括農產品、鋼鐵、電動汽車等戰略物資。