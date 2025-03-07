美官員：美烏計劃下周在沙特舉行會談

美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基會晤（圖片來源：新華社） 中評社北京3月7日電／據新華社報導，美國中東問題特使威特科夫6日說，美國和烏克蘭官員正在討論下周在沙特阿拉伯舉行會談的安排，會談將討論俄烏和平協議框架和實現俄烏初步停火。



威特科夫當天在白宮門外對記者說，美烏會談的地點已確定在沙特阿拉伯，但城市待定，可能是首都利雅得或位於紅海沿岸的第二大城市吉達。



威特科夫說，預感美烏會談將取得良好成果，且將向俄羅斯方面發出“積極信號”，因為俄方在推動旨在結束衝突、實現和平的談判方面也展現了“積極主動”的態度。



被問及有關美國暫停同烏克蘭分享情報時，威特科夫沒有透露被暫停的情報內容和來源等具體內容，僅表示希望美烏關係“重回正軌，然後一切恢復正常”。



美國總統國家安全事務助理華爾茲5日在接受美國媒體採訪時表示，他通過電話與烏克蘭方面就美烏談判的時間、地點和代表團人員構成等安排進行了“良好的”溝通，還談及一些“建立信任的措施”，雙方“短期內將有所行動”。未來，美國將在烏克蘭和俄羅斯之間進行“穿梭外交”，俄烏都要參與到和談進程中來。



華爾茲還說，烏總統澤連斯基4日致信美國總統特朗普並表達致力於實現和平的誠意，這是“積極的第一步”。如果美烏談判相關安排能夠確定下來且雙方能朝舉行談判的方向邁進，特朗普將“嚴肅考慮”重啟同烏方分享情報。

