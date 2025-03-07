僑界說：擴大開放，讓家鄉與世界更近了

2月10日，在巴西裡約熱內盧舉行的“親情中華·四海同春”慰僑演出中，演員表演雜技（圖片來源：新華社） 中評社北京3月7日電／據人民日報海外版報導，讀了今年政府工作報告中有關擴大高水平對外開放的內容，我們海外僑胞回到中國創業投資的信心更足了。我在巴西見證了中巴各領域交流合作，如今，中巴關係開啟下一個“黃金50年”，兩國在綠色能源、數字經濟、基礎設施等領域合作潛力巨大。近年來，中國推出一系列為僑服務新舉措，如簡化跨境投資手續、支持僑企融入國內國際雙循環等。作為旅巴僑胞，我們將積極為中巴經貿合作、文明互鑒、民間往來搭建更多橋梁。——巴西中國和平統一促進會會長 張小春



作為在吉爾吉斯斯坦生活近30年的華僑，我深切感受到中國擴大開放的紅利正跨越山河，惠及海外僑胞與住在國民眾。中國製造在吉爾吉斯斯坦從“稀罕物”變成當地人日常消費品；吉爾吉斯斯坦的蜂蜜、水果被引進到中國；跨境電商、移動支付等帶來更多便利，許多僑胞隨時可以網購家鄉特產……擴大開放，讓家鄉與世界更近了。我們在吉僑胞還積極參與中醫義診、漢語課堂等公益活動，讓當地民眾感知和瞭解中國。開放的中國讓我們闖世界的底氣更足，相信這條開放合作之路會越走越寬廣！——吉爾吉斯斯坦南方華商商會會長 楊彩平



這幾年，中泰之間在能源、農業、經貿、人文等領域合作更加緊密，不僅促進了當地經濟發展，也為中國技術和中華文化“走出去”搭建了平台。中泰合作開發新能源項目；越來越多的泰國人學習中文；中國的影視作品、美食等在泰國廣受歡迎……隨著高質量共建“一帶一路”持續推進，華僑華人創業投資的空間更大了，有更多機會發揮自身優勢，在實現個人發展的同時，促進中外經貿、文化的交流合作。——泰中僑商聯合會主席 鄺錦榮



我在秘魯工作生活了20多年，一直致力於向僑胞和當地民眾講述中國的發展變化。近年來，中國高水平對外開放讓中秘經貿合作不斷走深走實，秘魯的基礎設施、通訊、礦業、港口等眾多領域，都有中國企業的身影。例如，去年11月，中秘共建“一帶一路”合作項目錢凱港開港，給中秘兩國人民帶來了實實在在的好處。作為中秘友好往來的見證者，我會繼續努力講好中秘友好合作的故事，為中國高水平對外開放貢獻僑力。——秘魯《公言報》總編輯 孟可心

