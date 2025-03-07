伊拉克薩邁拉古城掠影

這是3月3日在伊拉克薩拉赫丁省拍攝的薩邁拉大清真寺的螺旋宣禮塔。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月7日電／據新華社報導，薩邁拉古城位於伊拉克首都巴格達以北約130公里，曾是阿拔斯王朝的首都，建於公元9世紀的螺旋宣禮塔是該遺址的代表建築。薩邁拉古城在2007年被聯合國教科文組織列入世界文化遺產名錄和瀕危世界遺產名錄。