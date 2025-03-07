【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
第3頁
】
伊拉克薩邁拉古城掠影
http://www.CRNTT.com
2025-03-07 10:14:02
這是3月3日在伊拉克薩拉赫丁省拍攝的薩邁拉大清真寺的螺旋宣禮塔。（圖片來源：新華社）
中評社北京3月7日電／據新華社報導，薩邁拉古城位於伊拉克首都巴格達以北約130公里，曾是阿拔斯王朝的首都，建於公元9世紀的螺旋宣禮塔是該遺址的代表建築。薩邁拉古城在2007年被聯合國教科文組織列入世界文化遺產名錄和瀕危世界遺產名錄。
【 第1頁
第2頁
第3頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
伊拉克、黎巴嫩總理通話 討論兩國新局勢
(2025-02-20 20:01:56)
伊中深化基建合作潛力巨大
(2025-02-14 12:16:41)
伊拉克軍方打死5名“伊斯蘭國”武裝分子
(2025-02-13 10:32:03)
伊拉克中部彈藥庫爆炸致3死4傷
(2025-01-22 13:03:31)
兩伊領導人討論雙邊關係和地區問題
(2025-01-09 10:53:42)
藍天工程：訪伊拉克中企作業油田項目
(2025-01-08 15:38:51)
約旦國王：加強與伊拉克協調以應對挑戰
(2024-12-12 15:16:07)
伊拉克航空公司停飛往返巴格達與貝魯特的航班
(2024-12-08 17:11:41)
也門胡塞與伊拉克武裝聯合打擊以目標
(2024-12-04 15:38:12)
伊拉克路邊炸彈襲擊致3死3傷
(2024-11-18 15:26:55)