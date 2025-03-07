巴以衝突：美與哈馬斯就釋放被扣押人員密談

3月3日，在加沙地帶北部城鎮拜特拉希亞，卡拉姆·哈盧布的孩子們在住處附近玩耍。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月7日電／據新華社報導，美國白宮5日確認，美國總統人質事務特使亞當·伯勒爾過去數周在卡塔爾首都多哈與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）代表會談。按外媒說法，這是美國1997年將哈馬斯列為恐怖組織以來，首次直接與其談判。



美國總統唐納德·特朗普當天則力挺以色列，向哈馬斯發出放人、離開加沙地帶的最後通牒。同一天，法國、英國和德國呼籲以色列確保援助物資“不受阻礙”地進入加沙地帶。



美哈直接談



白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特5日證實密談消息，稱美方已就相關事宜徵求以色列意見。“這是仍在進行中的談判和討論，我不會披露細節，因為關乎美國人生命安全。”



哈馬斯5日也證實密談。一名要求匿名的官員告訴法新社，哈馬斯與“美國多個溝通渠道”已多次交流，“最新一次是與一名美國特使”。雙方討論了擁有美國國籍的以色列被扣押人員問題。另有一名哈馬斯官員說，最近數天哈馬斯與美國在多哈兩次直接會談。



以色列總理辦公室則證實，美國與哈馬斯直接談判前徵求過以方意見，以方已向美方表達立場。



據英國《泰晤士報》報導，美國與哈馬斯主要討論了釋放唯一一名在世的被扣押在加沙地帶的美國公民、21歲的艾丹·亞歷山大，以及歸還4名美國公民遺體事宜。據推測，哈馬斯現扣押59人，以色列情報機構認為其中約22人在世。



美國前情報官員、現供職於美國智庫大西洋理事會的喬納森·帕尼科夫告訴路透社，特朗普政府“非傳統外交手段”既有風險也帶來機遇。直接與哈馬斯談判可能讓美方人員獲釋更容易，也有助於達成長期停火協議，但“美國通常不與恐怖組織談判是有原因的”，主要是擔心這樣可能會刺激恐怖組織重復先前行為。

