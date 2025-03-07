黑龍江：科技成為備耕的關鍵力量

北大荒集團新華農場有限公司工作人員正在為水稻種子進行包衣。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月7日電／據新華社報導，春寒料峭，黑土漸醒。在黑龍江的廣袤田野上，備耕號角與科技脈搏同頻共振。從智能農機更新到智能監測土壤信息，從農資下擺到測土配方施肥，一幅科技賦能的“綠色”備耕圖景在黑土地上徐徐展開。



這幾天，在北大荒集團農業股份有限公司二九〇分公司，不時有一批批農民前來參觀學習。在二九〇分公司東山管理區農機場，十幾名農民正圍在一台新型割曬一體機前，詢問這台機械的性能、價格、作業效率。“去年，我們觀摩了二九〇分公司的割曬收穫場景。近50萬畝水稻，20天就收完了。”綏濱縣綏東鎮東方村農民劉春平說，他打算採購同款的新型割曬一體機，“省出時間還可以承接別人的收穫業務，增加收入。”



“去年春天，公司技術員指導我們更新了一批搭載北斗導航與信息化技術的插秧設備，插秧效率提升了一大截。”劉春平的弟弟劉東平說，雇人插秧成本越來越高，新插秧設備的應用節省了人力，大幅降低了種地成本。



走進北大荒集團趙光農場有限公司，記者在農場的農業科技服務中心看到，新投用的凍土監測系統正實時閃爍著密集的數據流，技術人員緊盯電子大屏上跳動的曲線，為黑土地“把脈問診”。



“今春土壤解凍速度比往年快了5%，備耕節奏也得相應加快。”技術員郝思文指尖劃過觸控屏，凍土層厚度、解凍速率等10餘項參數瞬間生成三維圖譜。作為北大荒集團智慧農業試點，趙光農場今年在地底1.5米深處埋設了3組傳感裝置，這些搭載北斗定位和5G傳輸模塊的“土地聽診器”，正24小時向雲端回傳土壤的“體檢報告”。



趙光農場有限公司農業發展部相關負責人朱磊告訴記者，過去老師傅們要扛著鐵鍬漫山遍野測墒情，如今手機、電腦成了“新農具”，屏幕上的動態曲線精準地反映出各處地塊墒情，農機調度能精準地卡住窗口期，作業效率提高三成以上。