中國代表呼籲努力推動也門問題政治解決

這是2024年3月20日在瑞士日內瓦拍攝的聯合國萬國宮。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月7日電／據新華社報導，中國常駐聯合國代表傅聰6日在安理會也門問題公開會上發言，呼籲有關各方繼續為推動也門問題的政治解決作出努力。



傅聰說，1月中旬以來，隨著加沙停火的實現，紅海局勢出現緩和跡象。中方呼籲有關各方繼續保持克制，推動局勢進一步降溫，並抓住時機，為推動也門問題的政治解決作出更大努力。



傅聰強調，政治解決是也門問題的根本出路。也門各方應展現意願，相向而行，根據“也人主導、也人所有”的原則，尋求達成全面解決方案。中方讚賞聯合國也門問題特使格倫德貝裡積極開展斡旋，當前最重要的是推動當事方重建互信，為恢復對話溝通創造條件。國際社會有關各方都應為此發揮建設性作用，避免採取任何可能加劇對立、刺激局勢升級的行動。



傅聰指出，也門的經濟和人道局勢令人擔憂。國際社會應繼續施以援手，加大而不是減少人道援助，優先保障糧食安全。中方對聯合國工作人員繼續被扣押表示關切，敦促胡塞方面立即釋放所有被扣押的聯合國人員。中方呼籲也門各方尊重和履行國際人道法義務，為人道行動提供便利，確保安全和不受阻礙的人道准入，保護人道工作人員安全。



傅聰表示，也門問題和紅海局勢同地區環境密切相關。當前，加沙停火能否維持、三階段停火安排能否實現過渡面臨巨大挑戰。中方支持埃及等阿拉伯國家為推動加沙停火協議連續有效執行、推進加沙人道救援和恢復加沙安全穩定所作的努力。中方呼籲國際社會作出共同努力，推動解決巴勒斯坦問題，恢復也門和紅海的和平穩定，實現地區長治久安。