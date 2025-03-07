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朝中社譴責美韓“自由護盾”聯合軍演
http://www.CRNTT.com   2025-03-07 10:10:42


朝鮮國旗（圖片來源：央視網）
　　中評社北京3月7日電／據央視新聞報導，朝中社當地時間3月7日發表評論文章，譴責美韓即將舉行的“自由護盾”聯合軍演。

　　文章表示，如果美國繼續在軍事力量的示威行為中刷新紀錄，朝方也將在戰略遏制力的活動中刷新紀錄。敵對國家將因其戰爭演習行動付出凄慘的代價。

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