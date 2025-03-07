中國經濟強韌　無懼美升級貿戰

小米集團創新力強，電動車及手機業務強勁，股價屢創新高。（大公報） 中評社香港3月7日電／美國挑動貿易戰令世界經濟前景蒙上陰影之下，今年中國經濟增長目標維持5%左右，意味經濟中高速增長勢頭保持不變，並繼續成為全球經濟增長主要引擎，預期國際資金投資中國的信心更大，增配人民幣資產的意欲更加積極。



大公報報導，特朗普一意孤行對中國、加拿大、墨西哥加征關稅，並威脅在下月2日對全球加征對等關稅，意圖挑動一場全球性貿易戰，但此舉未見其利，卻先見其害，投資者憂慮美國經濟受到各國報復性關稅打擊，大舉拋售華爾街股票，拖累標普及納斯達克指數今年由升轉跌，自去年大選日以來的升幅差不多一筆勾銷，市值蒸發3.4萬億美元，相當於26.4萬億港元，而歐洲股市等可能被美國加征關稅下而急挫，德股曾單日大跌3.5%。對比之下，內地A股及港股呈現頗強抗跌力，恒生指數昨日升上24000點以上，中資科技股續有大買盤吸納，其中小米集團創新力強，電動車及手機業務強勁，股價高處未算高。



中國經濟韌性強、潛力大，無懼美國升級貿易戰，有能力應對及抵禦外部挑戰與衝擊，保持經濟長期向好。最新發表的政府工作報告，提到今年中國國內生產總值增長5%左右，居民消費物價漲幅2%左右，赤字率擬按4%左右安排，即赤字規模比上年增加1.6萬億元（人民幣，下同）。同時，政府工作報告又提到安排地方政府專項債券4.4萬億元，比上年增加5000億元，擬發行超長期特別國債1.3萬億元，比上年增加3000億元，又擬發行特別國債5000億元，支持國有大型商業銀行補充資本。



財策發力提振內需 抵外部衝擊



此外，政府工作報告提出實施提振消費專項行動，安排超長期特別國債3000億元支持消費品以舊換新。同時，推動商業航天、低空經濟等新興產業安全健康發展，培育量子科技、具身智能、6G等未來產業，並加大製造業數字化轉型，大力發展智能網聯新能源汽車及人工智能手機和電腦、智能機器人等新一代智能終端以及智能製造裝備。值得留意的是，政府工作報告提到推動科技創新和產業創新融合發展，穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊。這有助提振投資信心，利好中國資本市場。



外資續增配 中資股漲勢未止



事實上，從內地A股、港股向好表現來看，政府工作報告進一步增強市場對中國經濟前景信心。在美國貿易霸凌行為變本加厲下，全球經濟﻿復甦前景蒙上陰影，但中國維持5%左右增長目標，意味中高速增長勢頭持續，並有望保持對世界經濟增長貢獻率在三成以上，延續長期向好之勢，可說對所謂中國經濟見頂論作出強而有力的反駁。



中國政府負債率低於全球主要經濟體，而且通脹保持溫和，相較美歐處於有利位置，有條件加大財政政策力度，發掘內需的潛力，特別在推動創新發展、科技自強自立，從而抵銷外部不明朗因素的影響與衝擊。中國有信心、有能力實現今年5%左右的經濟增長目標，國際資金將繼續增配人民幣資產，全球股市“東升西降”局面還會持續下去，預期中資股漲勢未止。