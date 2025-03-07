英雄出少年　Manus創始人肖弘是90後

Manus的研發團隊負責人季逸超在發布視頻中介紹功能。公開資料顯示，季逸超畢業於北京信息科技大學，曾創辦Peak Labs，因開發猛獁瀏覽器獲真格基金和紅杉中國天使投資，2012年3月登上《福布斯》中文版封面人物。（圖片來源：大公網） 中評社北京3月7日電／據大公網報導，在Manus刷屏的同時，其背後的Monica團隊也引發了大量關注。公開資料顯示，Monica創始人肖弘（見圖）是一位年輕的連續創業者，1992年出生，畢業於華中科技大學。在校期間，肖弘曾帶領團隊先後推出志願填報助手、圈子集市、華科版微信校內漂流瓶和微信上牆等功能，走紅校內外。



2015年畢業後，肖弘創辦了夜鶯科技，獲得來自騰訊、真格基金等知名產業基金和投資機構的數億元人民幣投資，後推出了壹伴助手和微伴助手兩款產品，累計服務超200萬B端用戶，並幫助企業觸達數億C端用戶。



2022年，大模型興起，肖弘敏銳地捕捉到AI領域的巨大潛力，正式創立Monica，並專注於海外市場。通過推出獨立開發者產品ChatGPT for Google，Monica迅速完成了Monica的冷啟動，並獲得大量用戶。截至2024年，Monica的用戶數量已達1000萬，在海外同類產品中位居頭部，保持著可觀的盈利。