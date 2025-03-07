香港新盤大戰　爭奪細價樓市場

中評社香港3月7日電／中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑分析說，新一份財政預算案的“100元印花稅”新招推出後，各區上車屋苑無論睇樓及問盤量均顯著上升。上車客將會成為市場必搶客源，發展商順勢催穀細價新盤銷情。



大公報報導，樓價400萬元或以下物業，印花稅只收取100元是市場焦點所在。本港對上一次擴闊細價樓印花稅稅階，是2023年2月預算案宣布將徵收100元印花稅的物業價值上限由200萬元提高至300萬元，即時刺激300萬元以下單位交投量倍增，由2022年僅1553宗，升至2024年的4615宗，兩年急升兩倍，兼創十年新高。



財政司司長陳茂波解釋，目的是協助購買細價樓的市民，減輕負擔，並預計可惠及約15%、即約1萬宗物業成交可受惠。



激活二手市場 資助房屋最受惠



是項樓市政策可說是經檢視整體財政狀況，可以激活樓市交投量。事實上，印花稅是市民置業成本之一。措施推出前，400萬元物業的印花稅占樓價1.5%，涉及6萬元，新招實施後，只須付100元，即慳5.99萬元或99.8%，變相買細價樓送印花稅，有助提高市民入市意欲。供平過租情況持續，亦會越來越多租客選擇“租轉買”。



對投資者吸引力亦有數得計，一個400萬元市區租盤，假設月租約1萬元，節省近6萬元稅款，差不多已是半年租金。



中原地產數據顯示，2024年本港樓市交易中，逾兩成來自樓價400萬元以下的細單位成交，涉逾1萬宗，當中超過9300宗來自二手市場，占比近九成。從數字可見，特區政府今次放寬100元印花稅樓價上限，對二手市場幫助較大，尤其是居屋等資助房屋。



參考去年成交數據，全港400萬元以下細價樓主要集中九龍區，占40%，新界東及新界西占10%及32%，其餘港島；以下10個地區最多供應，包括深水埗（589宗）、元朗市中心（438宗）、屯門掃管笏（419宗）、土瓜灣（371宗）、長沙灣（347宗）、旺角（342宗）、九龍城（335宗）、大角咀（332宗）、觀塘（281宗）及荃景圍（257宗），合共錄得3711宗，占整體成交逾三成，成“十大上車天堂”。



“100元印花稅”推出後，部分資金流向細價樓，除了各區上車屋苑的睇樓量及問盤量顯著上升外，發展商亦看准機會，短期內將集中力量推售庫存最多的細價新盤，鬥搶客源及購買力。