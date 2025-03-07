網評：AI時代，文藝必須敏捷，更必須沉著

中評社北京3月7日電／網評：AI時代，文藝何為？



來源：人民日報 作者：李敬澤



2025年的春節，將因為DeepSeek和《哪吒2》持久地標記在這個時代的記憶中，時代精神的強音不約而同地押上了韵腳。在人工智能這個具有高度競爭性的技術浪潮中，中國人正在滿懷激情地創造未來。



未來已來。人工智能必將深刻地改變我們的生活和文化，也必將深刻地改變文藝和文學。很多作家、藝術家成為DeepSeek的使用者，有人說，很好，但它不能取代我；但在內心深處，也有很多人惶惑不安。無論如何，人們普遍意識到，人工智能的迅猛發展必將修改和重置我們工作的條件和邏輯。



問題的要害不在於人工智能是否會在藝術創造這個人類根基所在的領域里取代人類，這不是嚴肅的文化和技術思考的焦點。問題在於，人工智能的確正在文學、藝術等各個領域內大幅降低獲取知識、養成技能的門檻，由此，它對我們的中文教育、藝術教育，對文學藝術的生產機制和傳播機制帶來了巨大的挑戰，這種挑戰的規模和深度將會隨著人工智能的不斷升級迭代而日益凸顯。



也就是說，我們必須嚴肅地對待人工智能帶來的不確定性，沉著而敏捷地做出回應。我們必須敏捷，飛速向前的世界和生活不會等待我們，而這種不確定性也為我們敞開了新的可能性的巨大空間。從教育到創作生產到接受傳播，必定會形成新的形態和業態，在不遠的未來，人機互訓、人機協作將會成為常態，創作、體驗和閱讀都很可能被重新界定、重新建構。



現在我們無法描繪出未來的細部圖景，正如過去的歲月所證明的，我們的文明具有磅礴的活力，我們一定能夠在各種各樣的不確定性中探索新的道路、邁向新的高峰。