香港科大敲定新醫學院建議書方案

科大醫學教育工作小組成員與科大高層開會，討論醫學院課程框架等。（大公報） 中評社香港3月7日電／香港科技大學有意申辦本港第三間醫學院，已成立醫學教育工作小組，協助規劃相關醫學課程。科大昨日表示，邀請到香港大學醫學院首名女院長兼該校前高級副校長楊紫芝，擔任科大的醫學教育工作小組特別顧問，該工作小組及科大校董會顧問小組（顧問小組）近日舉行兩場會議，匯聚頂尖醫學專家，為科大提供專業意見。



大公報報導，工作小組審視後一致認同科大提出的課程設計，顧問小組近乎全體海外成員首次聚首香港出席實體會議，並鼓勵大學培育臨床與科技實力兼備的醫學人才。這兩場會議為科大的計劃確立了清晰的藍圖，包括敲定課程框架及建議書方案等，兩個小組將繼續為科大提供策略性的指導。



兩個小組於上月開會，為大學籌辦香港第三間醫學院的計劃提供意見。科大表示，楊紫芝加盟後，工作小組雲集四位來自本地和內地院校的現任及前任醫學院院長，以及多位資深醫生和醫學專家，在最近舉行的會議上，一同審視科大提倡的課程設計，並一致對課程表達認同。



人工智能融入醫學教育



與此同時，顧問小組近乎全體海外成員首次聚集香港出席實體會議，顧問小組會議由科大代表介紹計劃的主要策略範疇，包括醫學院的定位、課程設計、教學醫院的合作、本地和國際教職員招聘及可持續資金模式等。



顧問小組成員就各範疇提供專業建議及見解，並深入討論四年制第二學位醫科課程的優勢與可行性。小組強調，透過將人工智能（AI）等新興科技提早融入醫學教育，可培育學生成為具臨床實力並精通科技的醫生，以推動醫學及治療技術創新，革新醫療服務模式。

