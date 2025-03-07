網評：文學創作要做“大口呼吸的勝出者”

中評社北京3月7日電／網評：做大口呼吸的勝出者



來源：人民日報 作者：滕貞甫



無論你是否承認，對於文學創作來說，真的是未來已來。毫無疑問，AI（人工智能）這個令人驚訝的智能工具對千百年來固有的寫作模式造成碾壓之勢，有的作家出現恐慌不難理解。我用DeepSeek嘗試過文學評論的寫作，當“投喂”到位，現有模型輸出的文本質量足以令人驚訝。



但是，AI畢竟是在“投喂”基礎上通過計算、訓練生出的答案，“投喂”是前提，也是基礎，也就是說你輸入的數據，決定了AI輸出的結果。人機交互的深度和訓練的強度，決定著內容創作的品質。那麼，該如何看待這迎面而來的蜂群蟻陣般的AI呢？迴避肯定不行，因為你已經回不到從前。抵制更不可取，抵制意味著你將被時代拋棄，唯一正確的選擇就是接受它、消化它，以萬物皆備於我的心態來駕馭它。



我覺得AI對文學創作來說如同碾磨，它把穀物碾磨成可以食用的精糧。顯而易見的是，不論精糧以何種形狀、味道呈現，前提要有穀物，離開穀物，機器只能空轉。AI只能在已有的區塊鏈中對數據進行搜索、重構和模擬，它不會無中生有，而作家則不同，作家的長處恰恰是無中生有。



面對無法抗拒、無處逃避的高科技碾壓，作家不得不重新審視自己的創作，類型化、同質化、概念化的創作套路肯定不能再用，因為AI完全可以取代那些無效的重復勞動。作家唯一的辦法是在原創上下功夫，在創作中加大“提純”力度。所謂“提純”，就是濾掉AI能夠合成的橋段和語言，在“這一個”上做足做透文章。當然，你的作品發表後也會很快進入數據庫，賦予了AI對此類作品重構模擬的可能，但畢竟你已經領先了AI一個身位，作家創作的價值已經得到體現。