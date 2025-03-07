中評社北京3月7日電／網評：人與AI的關係，就像人與風箏



來源：人民日報 作者：劉家成



AI大大便利了文藝創作，提高了文藝創作的效率。以電影、電視劇為例，以前很大的工作量用於尋找或搭建場景，現在用AI可以直接生成場景。比如，以前拍故宮裡面的戲，要麼去故宮裡實景拍，要麼搭一個相似的場景，做起來很麻煩，而現在已經不允許去故宮裡拍戲了。用AI直接生成故宮內景，就方便得多。我拍攝電視劇《海天雄鷹》時，為了拍攝航母場景費了九牛二虎之力，現在有了AI就相對容易。而且，AI還可以創作出現實中不可能有的場景，製造一個個視覺奇觀。所以，AI對文藝創作的衝擊和改變是巨大的、革命性的。從這種角度來看，文藝創作應該積極擁抱AI。如果還堅持原來的老一套，只能被潮流淘汰。如何學會和AI互相協作，是文藝工作者的新挑戰、新課題，同時，也是新空間、新機遇。



在積極擁抱AI的同時，也必須看到，AI在文藝創作中根本不可能替代人，只能起輔助作用。文藝的靈魂和主體是人，人的情感表達的豐富、多元是機器無法比擬的。比如，艦載機可以用AI生成，但坐在艦載機裡面的人還是需要活生生的人來演，機器生成的虛擬形象無法替代。若干年前，美國拍過一部電影叫《最終幻想》，所有的人物形象都是電腦生成的，沒用一個真人演員，當時很多人擔心以後演員會失業。但是，看過這部影片就會發現，虛擬人物的表現力完全無法和真人相比。這部電影現在已經無人提及了，在藝術史上也無足輕重。



最近，《哪吒2》的爆火，讓大家對動畫電影產生了濃厚的興趣。有人問動畫電影會不會取代真人電影？我認為不會。動畫電影是電影的一個分支，電影的主流依然是真人電影，衹有真人演繹的電影才能最充分地傳遞人類最真實的情感。以孫悟空的藝術形象為例，動畫的形象再經典，也無法取代六小齡童細膩而富有創造性的演繹。將來AI生成的虛擬形象，即使和真人再像，也不可能取代真人。