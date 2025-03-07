香港發展商減慢申請預售　累積待批創新低

中評社香港3月7日電／美聯物業研究中心綜合地政總署資料顯示，2月份新申請預售樓花同意書共有2個住宅，包括灣仔皇后大道東項目（162伙）及西貢窩美紅棉路8號（51伙），合共提供213個單位，較1月份987伙按月大減約78.4%；至於2月份同樣有2個項目獲批，分別為油塘高雅里8號（748伙）以及日前已發售的天水圍Yoho West Parkside（525伙），共約1，273伙；正因獲批單位數目比起新申請多，導致累積待批預售樓花單位按月跌約11.9%至7，862伙，創13個月新低。



美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，過去數月累積待批預售樓花單位反覆下跌，可見發展商減慢申請預售樓花；事實上，根據房屋局資料，去年第四季已落成未售出的單位升至2.7萬伙的紀錄新高。正因現樓貨尾供應多，短期供應相當充裕，相信發展商積極“去庫存”。



據美聯物業研究中心綜合屋宇署、一手住宅物業銷售資訊網及市場資料計算，截至今年3月2日為止，已落成未售單位約25，874伙。扣除估計約2，459個單位屬發展商用作出租用途，以及未曾推售的現樓項目約7，092伙後，即現樓貨尾約16，323伙。若將上述16，323個現樓貨尾單位按3區劃分，九龍區（包括將軍澳及西貢）錄8，620伙，佔約52.8%，為3區最多；至於新界區，錄約5，437伙，佔約33.3%；而餘下約2，266伙則屬於港島區（包括愉景灣），佔約13.9%。