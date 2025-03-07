AI管理觀塘交通　香港警方人手投入省95%

智慧交通管理系統會因應情況提供調配建議，包括警力調動及交通燈協調。（大公報） 中評社香港3月7日電／﻿大公報報導，針對觀塘區交通繁忙及擠塞問題，警方在過去“智慧交管計劃1.0”（Smart Traffic 1.0）的基礎上，再與香港科技大學合作研發出“智慧交通管理系統”（Smart Traffic Management System，簡稱STMS）。系統透過11組鏡頭及AI人工智能分析實時交通情況，主動通知人員到場處理交通事故及違泊等問題，能大幅減省九成半人手、提高交通效率。系統專注只用於交通，不設人面識別或車牌識別功能。新系統已於今年3月5日正式啟動，計劃於今年第三季上線投入服務，正式邁進Smart Traffic 2.0時代。



11組鏡頭數據自動分析



觀塘警區於2024年獲創新科技及工業局Techconneth的撥款資助，聯同香港科技大學、運輸署、路政署及觀塘區議會交通運輸委員會等多個持份者合作，研發出以人工智能為核心的復合性系統STMS。系統透過在觀塘商貿區安裝的11組鏡頭組合，覆蓋區內約七成範圍（涵蓋9條主要街道及13組交通燈號）。



香港科技大學極智慧城市研究院高級研究工程師吳嘉輝博士介紹，在系統正式上線及投入服務後，觀塘警區及運輸署人員可在所屬的指揮中心透過STMS實時監測區內道路情況。系統會因應個別情況及事故提供針對性的調配建議，包括警力調動及交通燈協調，令人員更有效地協調及處理道路交通情況。



觀塘警區行動主任餘承霖總督察表示，為更有效解決區內交通問題，在2023年觀塘警區首次與香港科技大學合作，展開名為“智慧交管”的項目，團隊以人手采集交通數據，透過科學方式研究交通策略調配方案，得出最佳的調配方案，成功減低警力資源的投入，對比2020年時，大幅縮減九成半人手。



被問及私隱問題，餘承霖表示，系統專注只用於交通，不設人面識別或車牌識別功能，而錄影影像會在28天後删除。