中評社北京3月7日電／網評：文藝的使命不是與技術競速搏鬥



來源：人民日報 作者：穀好好



人工智能（AI）是科學技術發展到新一輪的最新變革，它不僅推動產業升級，改變傳統經濟的面貌，而且對人類社會生活也會產生深遠影響。



戲曲藝術作為非物質文化遺產，當下面臨的首要任務就是傳承保護。AI技術最核心的就是大數據的采納、分析和學習。昆曲被尊為“百戲之祖”，中國歷史上遺存的大量昆曲文本以及老藝術家掌握的表演精華，其挖掘整理工作，完全可以讓AI技術發揮所長，篩選出昆曲文本最精彩的部分，提煉出程式化表演的範式，從諸多音樂唱腔中分析、歸納一般規律，進一步提升其理論高度。這樣就能打破傳統戲曲口傳心授的模式，鞏固戲曲的藝術實踐與理論厚度的融合，從而讓我們的後人更加穩健地傳承戲曲藝術。



當DeepSeek在短時間內完成一首詩的創作，當Midjourney用參數矩陣編制視覺盛宴，文藝創作將不再是亭台樓閣裡的春華秋實。AI技術雖然無法完全理解人類的情感世界，但是這種“百無顧忌”有可能會摩擦出新的火花。這種碰撞打破了傳統文藝工作者的思維模式，很有可能綻放出新的美學呈現。縱觀人類歷史，每次裂變都會孕育新的機會，敏銳的藝術家應該具備這些感知時代變革的能力，大膽學習研究新生事物，讓傳統藝術創作插上新的時代翅膀。



AI技術將會開創人機合作的美學新大陸。19世紀照相技術的誕生迫使繪畫走出寫實的牢籠，催生了印象派的光影革命。今日AI技術更具顛覆性，它不僅能模仿現有風格，更能生成人類想象之外的視覺形態和聽覺體驗。AI幫助藝術家打開想象空間，呈現更加瑰麗而多彩的世界。