富權：民進黨“茶壺內風波”各有所圖

中評社香港3月7日電／澳門新華澳報7日發表富權文章：民進黨“茶壺內風波”各有所圖。以下為文章內容。



本週三的民進黨中常會，上演了一出“茶壺裡的風波”的大戲。“英系”中常委王世堅與“湧言會”中常委王定宇向黨主席賴清德告“立法院”黨團總召柯建銘的“御狀”，而柯建銘則“奮起反擊”，整個中常會成為三人“大鳴大放”的場域。而賴清德則是聆聽並未多言，但在中常會後特別做出兩大裁示：一、當前台灣處於非常關鍵的情勢，人民希望看到民進黨團結，不希望看到這些紛爭，更加需要所有黨公職、同志團結；二、針對近期媒體報導狀況，今天常會上大家都已充分交換意見，並針對近期誤會化解釐清，請大家未來相同的紛爭內容，不要再繼續傳遞錯誤訊息。



表面上看，前日民進黨中常會內的爭吵，是由王世堅與王定宇率先發起，但其實矛盾的源頭是在於柯建銘。柯建銘日前在接受專訪時，左打王世堅“對黨不忠”，在中常會中“偷錄音”後給特定媒體“直播”，並痛斥“英系”新科“立委”陳冠廷居然在“國防與外交委員會”召委選舉時三次掛他電話，氣得大喊自己是“最卑微的總召”，右批王定宇在擔任“國防與外交委員會”召委時，與國民黨及民眾黨“立委”唱和，刪砍無人機園預算。因此，才有王世堅與王定宇趁著出席中常會的機會，向黨主席賴清德“告御狀”。



當然，在此之前，王世堅就已經與柯建銘“槓上”，尤其是針對柯建銘為了發動對國民黨“立委”的“大罷免”，竟然聲稱賴清德將會最遲在三月三日召開記者會表態支持“大罷免”，而批評柯建銘不該對“總統”指手畫腳。這就氣得柯建銘“轆眼吹鬚”，斥罵王世堅“是哪個黨的”？



柯建銘作為黨團總召，本該是在黨團內的各派系“立委”保持平衡，以至調和各派系“立委”的紛爭。實際上過去柯建銘也是對各派系“立委”保持等距原則，並以圓融著稱，因而才獲得“喬王”的外號。但如今卻是“親自落場”與黨內“立委”同僚更是“英系”和“湧言會”推選的中常委爭吵，甚至是竟然質疑“綠到出汁”的王世堅和王定宇的忠誠度，再加上他瘋狂地推動“大罷免”，種種行徑讓外界瞠目結舌，紛紛問道起“喬王老柯怎麼了？”甚至還以“老番顛”來形容，王世堅更是要他“去精神病科”鑑定檢查，王定宇也直指其“認知已出問題”。這究竟是柯建銘如何為之？

