王毅：中國外交將以確定性穩住世界

外交部長王毅3月7日在十四屆全國人大三次會議外交主題記者會上答中外記者問（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月7日電（記者 郭至君 俞敦平）十四屆全國人大三次會議外交主題記者會今日上午在北京舉行。中共中央政治局委員、外交部長王毅在回答中外記者提問時表示，中國外交將堅定不移地站在歷史正確的一邊，站在人類進步的一邊，將以中國的確定性穩住不確定的世界。



有記者問，2024年的中國外交為動蕩不安的世界注入了寶貴的穩定性。2025年的國際形勢可能會更加變亂交織，您覺得中國外交又將發揮什麼作用？



王毅說，當今世界變亂交織，確定性日益成為全球稀缺資源。各國尤其是大國作出何種抉擇，將決定時代方向、影響世界格局。中國外交將堅定不移地站在歷史正確的一邊，站在人類進步的一邊，將以中國的確定性穩住不確定的世界。



王毅指出，我們將做捍衛國家利益的堅定力量。中國人民有著自強不息的光榮傳統，我們從不惹事，更不怕事。任何極限施壓、威脅訛詐，都無法撼動14億中國人民的眾志成城，都不能阻擋中華民族偉大復興的歷史步伐。



王毅繼指，我們將做維護世界和平穩定的正義力量。繼續拓展平等、開放、合作的全球夥伴關係，積極踐行中國特色熱點問題解決之道，與全球南方譜寫團結自強的新篇章。我們將用事實證明，和平發展這條路是行穩致遠的光明大道，也應當成為世界各國的共同選擇。



王毅稱，我們將做維護國際公平正義的進步力量。堅持真正的多邊主義，以人類前途為懷、人民福祉為念，推動共商共建共享的全球治理，恪守聯合國憲章的宗旨和原則，為構建平等有序的世界多極化凝聚更廣泛的共識。我們將做促進全球共同發展的建設力量。繼續擴大高水平對外開放，同各國分享中國式現代化的廣闊機遇。維護多邊自由貿易體制，營造開放、包容、非歧視的國際合作環境，推進普惠包容的經濟全球化。



（後方援助記者：段曉魯）