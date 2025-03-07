王毅：衹有心懷“大家” 才能成為“贏家”

外交部長王毅3月7日在十四屆全國人大三次會議外交主題記者會上答中外記者問（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月7日電（記者 郭至君）在7日舉行的十四屆全國人大三次會議外交主題記者會上，中共中央政治局委員、外交部長王毅就中美關係等問題回答中外記者提問。王毅表示，大國應承擔起國際義務，履行好大國擔當。歷史將證明，衹有心懷“大家”，才能成為真正的“贏家”。



有記者提問，特朗普重返白宮後，大力奉行“美國優先”政策，就職不到兩個月的時間內已經讓美國退出多個重要國際組織和機構，同時凍結美國大部分對外援助，與傳統盟友關係也陷入緊張。請問您認為這些是否對中國發展有利，為中國在國際事務中扮演更重要角色提供戰略機遇？



王毅強調，這個世界上有190多個國家，試想如果每個國家都強調本國優先，都迷信實力地位，那這個世界將倒退回叢林法則，小國、弱國將首當其衝，國際規則秩序將受到嚴重衝擊。



王毅表示，一百多年前的巴黎和會上，中國人就發出歷史之問，究竟是“公理勝強權”，還是“強權即公理”？新中國外交堅定站在國際公理一邊，堅決反對強權、霸權。歷史應當向前，而不能倒退。大國應承擔起國際義務，履行好大國擔當。不能唯利是圖，更不能恃強凌弱。西方有句話，“沒有永遠的朋友，衹有永遠的利益”。而在中國看來，朋友應當是永遠的，利益應當是共同的。



王毅指出，習近平主席把握歷史大勢，站立時代潮頭，提出攜手構建人類命運共同體，倡導各國超越各種分歧、差異，共同呵護好人類唯一可以居住的星球，共同建設好命運與共的地球村。這一重大理念既體現中華文明天下為公的優秀傳統，又彰顯中國共產黨人的國際主義情懷，讓我們能夠站在全人類福祉的高度，“會當凌絕頂，一覽眾山小”。我們高興地看到，越來越多的國家加入到構建命運共同體的行列，還有100多個國家支持“三大全球倡議”，更有超過四分之三的國家加入共建“一帶一路”大家庭。“歷史將證明，衹有心懷‘大家’，才能成為真正的‘贏家’。”王毅說，攜手邁向人類命運共同體，將讓這個世界成為各國的世界，讓未來成為所有人的未來。



（後方支援記者：袁曉麥、葉佳怡）

