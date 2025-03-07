王毅：中國與全球南方共譜歷史新篇

外交部長王毅3月7日在十四屆全國人大三次會議外交主題記者會上答中外記者問（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月7日電（記者 郭至君 俞敦平）十四屆全國人大三次會議外交主題記者會今日上午在北京舉行。中共中央政治局委員、外交部長王毅在回答中外記者提問時表示，金磚正在成為全球南方合作的“主心骨”，增長的“發動機”，我們要把“大金磚”更加做大做強，讓全球南方的前進動力更加強勁充沛。



有記者提問：世界越不穩定、不確定，發展中國家和中小國家就越容易淪為犧牲品。您認為當前形勢下，全球南方國家應當如何維護自身利益？



王毅表示，當今世界風起雲湧，風從南方起，潮自南方來，全球南方卓然壯大是這個時代最鮮明的標誌。如今的全球南方，經濟總量全球占比超過了40%，對世界經濟增長的貢獻率達到了80%，已經成為維護國際和平、帶動世界發展、完善全球治理的關鍵力量。世界百年大變局下，東西南北關係出現此消彼長的歷史性變化。展望未來，要讓世界穩下來、好起來，全球南方是關鍵。



王毅指出，全球南方要自強。今年伊始，印度尼西亞成為金磚正式成員，在此表示祝賀。同時還有9個夥伴國加入金磚大家庭。金磚正在成為全球南方合作的“主心骨”，增長的“發動機”，我們要把“大金磚”更加做大做強，讓全球南方的前進動力更加強勁充沛。



王毅繼指，全球南方要團結。除中國主辦上合峰會外，巴西、南非今年還將分別主辦金磚和二十國集團峰會。我們要在國際上發出一致聲音，維護共同利益，不斷提升在全球治理中的代表性和話語權。



王毅稱，全球南方要發展。去年11月，習近平主席宣布了中國支持全球發展的八項行動，為全球南方加快發展注入了新的動力。我們要堅持把發展置於國際議程的中心位置，培育發展動能，提升發展能力，在實現現代化的道路上攜手同行。



王毅強調，中國是全球南方的天然成員，因為我們有著反殖反霸的共同歷史、也有著共同發展振興的共同使命。無論國際風雲如何變幻，中國都將心系全球南方，扎根全球南方，同其他全球南方國家一道，譜寫人類發展的歷史新篇。



後方援助記者：段曉魯