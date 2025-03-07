王毅談烏克蘭危機：談判桌是和平的起點

外交部長王毅3月7日在十四屆全國人大三次會議外交主題記者會上答中外記者問（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月7日電（記者 郭至君）中共中央政治局委員、外交部長王毅7日在談及烏克蘭危機時表示，中方從危機爆發第一天起就主張對話談判，尋求政治解決，就在為和平奔走、為促談努力。習近平主席在危機初期提出“四個應該”的重要主張，為我們明確了努力方向。中方秉持的始終是客觀公正的立場，發出的一貫是冷靜、平衡的聲音，目的是為解決危機創造條件、匯聚共識。



十四屆全國人大三次會議7日在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請中共中央政治局委員、外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問。



有記者提問，美國和俄羅斯已就結束烏克蘭危機展開直接談判。特朗普總統表示，歡迎中國在這一過程中提供幫助。中方認為應該為此發揮什麼作用？在什麼情況下中國會派遣維和部隊？



王毅表示，中方從危機爆發第一天起就主張對話談判，尋求政治解決，就在為和平奔走、為促談努力。習近平主席在危機初期提出“四個應該”的重要主張，為我們明確了努力方向。中方據此發布烏克蘭危機立場文件，派出特使開展穿梭外交，並同巴西等全球南方國家在聯合國發起“和平之友”。中方秉持的始終是客觀公正的立場，發出的一貫是冷靜、平衡的聲音，目的是為解決危機創造條件、匯聚共識。

