王毅：小院高墻擋不住創新思維

外交部長王毅3月7日在十四屆全國人大三次會議外交主題記者會上答中外記者問（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月7日電（記者 郭至君 俞敦平）十四屆全國人大三次會議外交主題記者會今日上午在北京舉行。中共中央政治局委員、外交部長王毅在回答中外記者提問時表示，哪裡有封鎖，哪裡就有突圍；哪裡有打壓，哪裡就有創新；暴風雨最猛烈的地方，恰恰是“哪吒鬧海”、“一飛衝天”的舞台。中國有句古詩說得好，“青山遮不住，畢竟東流去”。小院高墻擋不住創新思維，脫鈎斷鏈最終將孤立自己。



有記者問：DeepSeek異軍突起，向全球展示了中國在人工智能領域的創新能力。也有人說，美國無法接受中國科技的創新領先，有可能會“比不過就搶”、“得不到就毀”，這是他們對中國科技崛起的本能反應。您如何看待中美在科技領域的競爭？



王毅表示，這段時間，中國的科技創新不斷突破了人們的想象。從當年的“兩彈一星”，到“神舟”、“嫦娥”，再到5G、量子計算，DeepSeek，一代代中國人的奮鬥從未止步，中國的科技強國之路越走越寬。



王毅說，這條道路並非一片坦途。無論是航天科技，還是芯片製造，外部施加的無理打壓從未停歇過。但哪裡有封鎖，哪裡就有突圍；哪裡有打壓，哪裡就有創新；暴風雨最猛烈的地方，恰恰是“哪吒鬧海”、“一飛衝天”的舞台。中國有句古詩說得好，“青山遮不住，畢竟東流去”。小院高墻擋不住創新思維，脫鈎斷鏈最終將孤立自己。



王毅指出，科學技術不應成為編織鐵幕的工具，而應當是普惠共享的財富。為推動人類的共同發展，中方認真落實習近平主席提出的《人工智能全球治理倡議》，發布《人工智能能力建設普惠計劃》，同巴西、南非、非盟發起“開放科學國際合作倡議”，呼籲重視全球南方的科技能力建設，不讓任何一個國家掉隊。我們願意同更多的國家分享創新成果，同大家一起追逐星辰大海。



後方援助記者：段曉魯