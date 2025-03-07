王毅談中美關係：應互相成就 共同繁榮

外交部長王毅3月7日在十四屆全國人大三次會議外交主題記者會上答中外記者問（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月7日電（記者 郭至君）在7日舉行的十四屆全國人大三次會議外交主題記者會上，中共中央政治局委員、外交部長王毅就中美關係回答中外記者提問。王毅表示，相互尊重是國與國交往的基本準則，也是中美關係的重要前提。任何一個國家都不能幻想一邊對華打壓遏制，一邊與中國發展良好關係。這種“兩面人”的做法不僅不利於雙邊關係的穩定，也無法建立起彼此的互信。



有記者提問，特朗普重返白宮不久，就以芬太尼為由對中國輸美商品加征新一輪關稅。與此同時，他也表示希望同中國建立良好的關係。與特朗普第一任期相比，中方在接下來的四年裡與特朗普政府打交道的方式將有何不同？



王毅表示，相互尊重是國與國交往的基本準則，也是中美關係的重要前提。任何一個國家都不能幻想一邊對華打壓遏制，一邊與中國發展良好關係。這種“兩面人”的做法不僅不利於雙邊關係的穩定，也無法建立起彼此的互信。



關於芬太尼問題，王毅強調，中國一貫堅決打擊販毒制毒，是當今世界禁毒政策最嚴格、最徹底的國家。早在2019年，中方就應美方請求，在世界上率先列管所有芬太尼類物質。而芬太尼在美國的濫用是美國自身要面對和解決的問題。中方本著人道主義精神，為美國提供了各種幫助，美方不應以怨報德，更不能無端加稅，這不是負責任的大國所為。



王毅指出，“行有不得，反求諸己”。美國應該復盤一下，你們從這些年的關稅戰、貿易戰中得到了什麼？貿易逆差是擴大了，還是縮小了？製造業的競爭力是上升了，還是下降了？通脹是好轉了，還是惡化了？民眾的生活是變好了，還是變糟了？中美經貿關係是相互的、對等的。如果選擇合作，將實現互利共贏；如果一味施壓，中國必將堅決反制。

