王毅：以“中國引擎”驅動上合車輪

外交部長王毅3月7日在十四屆全國人大三次會議外交主題記者會上答中外記者問（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月7日電（記者 郭至君 俞敦平）十四屆全國人大三次會議外交主題記者會今日上午在北京舉行。中共中央政治局委員、外交部長王毅在回答中外記者提問時表示，經過24年發展，上合組織已從6個成員擴大為26個，堅守互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展的初心，走出了一條新型區域合作之路。



有記者問：請問您如何評價現階段上合組織所發揮的作用？中方在擔任輪值主席國期間將提出哪些方案？在中國舉辦的上合峰會將討論哪些問題？



王毅說，今年是上合組織的“中國年”。上合組織誕生於中國，以上海命名，對我們有特殊意義，很高興能夠迎接上合“回家”。令我們更欣慰的是，經過24年發展，上合組織已從6個成員擴大為26個國家的“上合大家庭”，構建起世界上幅員最廣、人口最多的區域合作組織。



王毅表示，上合組織之所以能夠發展壯大，關鍵在於始終弘揚“上海精神”，堅守互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展的初心，走出了一條新型區域合作之路。作為輪值主席國，中方今年以“弘揚上海精神：上合組織在行動”為主題，正在政治、安全、經濟、人文等領域開展100多項活動。我們要以“中國行動”擦亮“上海精神”，以“中國引擎”驅動上合車輪。



王毅稱，今年秋天，中國將在天津主辦上合組織峰會，屆時上合國家領導人將齊聚海河之濱，總結成功經驗，擘畫發展藍圖，凝聚合作共識，讓上合組織從中國再出發，推動構建更加緊密的上合命運共同體。



（後方援助記者：段曉魯）