王毅：巴人治巴 為加沙重建作貢獻

外交部長王毅3月7日在十四屆全國人大三次會議外交主題記者會上答中外記者問（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月7日電（記者 郭至君 俞敦平）十四屆全國人大三次會議外交主題記者會今日上午在北京舉行。中共中央政治局委員、外交部長王毅談及巴以衝突，他在回答中外記者提問時表示，大國如果真的關心加沙人民，就應該推動加沙全面持久停火，加大人道主義援助，秉持“巴人治巴”原則，為加沙重建作出貢獻。



有記者提問：特朗普總統上個月宣稱“接管”並“擁有”加沙地帶，將居住在這一地區的巴勒斯坦人遷至鄰近國家。您如何看待美方這一計劃和加沙地帶未來發展？中方在中東和平穩定中扮演什麼角色？



王毅表示，加沙屬於巴勒斯坦人民，是巴勒斯坦領土不可分割的一部分。任何強制改變加沙地位的行徑，都不會帶來和平，只會引發新的動蕩。我們支持埃及和阿拉伯國家共同發起的加沙恢復和平計劃。人心不可違，公理不可廢。大國如果真的關心加沙人民，就應該推動加沙全面持久停火，加大人道主義援助，秉持“巴人治巴”原則，為加沙重建作出貢獻。



王毅指出，中東不靖，世界難安，而巴勒斯坦問題始終是中東問題的核心。巴以衝突循環往復，症結在於“兩國方案”只實現了一半，以色列國早已建立，而巴勒斯坦國仍遙不可及。下一階段國際社會努力的重點，應當更多聚焦“兩國方案”，更多支持巴勒斯坦獨立建國。衹有如此，巴以雙方才能真正和平共處、阿拉伯和猶太兩個民族才能長期友好共存。為此，巴勒斯坦各派首先要落實好《北京宣言》，實現團結自強；中東各方要跨越分歧，支持巴方建國；國際社會要為巴以和平凝聚共識，提供助力。



王毅稱，中國是中東國家的戰略夥伴，是阿拉伯兄弟的真誠朋友，中方將繼續堅定地為中東人民爭公道，爭和平，爭發展，支持中東國家自主掌握前途命運，自主探索發展道路，早日實現和平振興之夢。



（後方援助記者：段曉魯）