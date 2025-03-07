王毅談中歐關係：最強大的動力是互利共贏

外交部長王毅3月7日在十四屆全國人大三次會議外交主題記者會上答中外記者問（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月7日電（記者 郭至君 俞敦平）十四屆全國人大三次會議外交主題記者會今日上午在北京舉行。中共中央政治局委員、外交部長王毅在回答中外記者提問時表示，50年後的今天，中歐經濟總量超過世界三分之一，中歐合作更具戰略意義和世界影響，一個健康穩定的中歐關係，不僅將成就彼此，還將照亮世界。



有記者提問：中歐面臨長期緊張的經貿關係，尤其是在新能源和電動車領域。在這種情況下，外交部如何看待中歐關係發展？



王毅表示，今年是中歐建交50周年。回顧雙方半個世紀的交往，最寶貴的經驗是相互尊重，最強大的動力是互利共贏，最一致的共識是多邊主義，最準確的定位是夥伴關係。



王毅說，50年來，中歐合作獲得長足發展，貿易額從當年的24億美元增長到7800億美元，投資額從幾乎為零增長到近2600億美元。中歐班列累計開行突破10萬列，成為聯接亞歐的黃金通道。50年後的今天，中歐經濟總量超過世界三分之一，中歐合作更具戰略意義和世界影響。一個健康穩定的中歐關係，不僅將成就彼此，還將照亮世界。



王毅說，今年初習近平主席同歐洲理事會主席科斯塔通話時指出，國際形勢越是嚴峻複雜，中歐越要秉持建交初心，加強戰略溝通，增進戰略互信，堅持夥伴關係定位。中國對歐洲依然抱有信心，也相信歐洲可以成為中方信任的夥伴。雙方有能力、也有智慧通過友好磋商妥善解決好存在的問題，共同開辟下一個值得期待的50年。



後方援助記者：段曉魯