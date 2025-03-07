王毅：借台灣生事就是給日本找事

外交部長王毅3月7日在十四屆全國人大三次會議外交主題記者會上答中外記者問（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月7日電（記者 郭至君 俞敦平）十四屆全國人大三次會議外交主題記者會今日上午在北京舉行。中共中央政治局委員、外交部長王毅在回答中外記者提問時表示，一個中國原則是中日關係的政治基礎，台灣回歸中國已經80年了，日本仍有人不思反省，與“台獨”勢力暗通款曲。我們要正告這些人，與其鼓吹“台灣有事，日本有事”，不如謹記，借台灣生事，就是給日本找事。



有記者提問：去年11月，日本首相石破茂與中國國家主席習近平在秘魯會見之後，日本外相、日本財界代表團先後訪華開始，兩國之間的往來越來越活躍。但是兩國之間還存在很多問題。請問王毅外長，對於當前日中關係有什麼看法？為了全面推進日中戰略互惠關係，今後還會推出哪些舉措來促成兩國合作？對於日方關於恢復水產品進口、讓日企安心在華營商等方面的擔憂和期望，中方是否有意積極回應？



王毅表示，去年11月，中日兩國領導人達成重要共識，同意按照四個政治文件精神，全面推進中日戰略互惠關係，構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。在雙方共同努力下，兩國關係呈現改善發展的積極勢頭。我們歡迎兩國各界加強往來，深化互利合作，改善國民感情，這些都是符合雙方長遠利益之舉。對於你提到的日方一些具體關切，中方將秉持負責任態度，依法依規妥善處理。



王毅說，今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年。銘記歷史，是為了更好開創未來。淡忘歷史，就會迷失前進方向。當年，日本軍國主義曾對中國和亞洲各國人民犯下殘暴罪行，也給日本人民帶來深重災難。防止軍國主義陰魂復活，是日本時刻不可鬆懈的應盡義務，也是中國和亞洲人民不可挑戰的堅定意志。在良知和誠信的檢驗面前，日本應當恪守和平憲法精神，繼續走和平發展之路。



王毅指出，一個中國原則是中日關係的政治基礎。台灣回歸中國已經80年了，日本仍有人不思反省，與“台獨”勢力暗通款曲。我們要正告這些人，與其鼓吹“台灣有事，日本有事”，不如謹記，借台灣生事，就是給日本找事。



王毅說，中日交往源遠流長，日本應當最瞭解，中國是熱愛和平的力量，講信修睦的鄰邦。上千年來，中國給日本帶來的，從來都是機遇，而不是威脅。面對歷史大變局，什麼是為鄰之道，什麼是大勢所趨，日方有識之士應當深思熟慮，從善而行。



後方援助記者：段曉魯