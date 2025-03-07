王毅：中方堅定做多邊體系的中流砥柱

外交部長王毅3月7日在十四屆全國人大三次會議外交主題記者會上答中外記者問（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月7日電（記者 郭至君）在7日舉行的十四届全国人大三次会议外交主题记者会上，中共中央政治局委員、外交部長王毅就全球治理闡述中方立場主張。王毅表示，中國是二戰後國際秩序的締造者和受益者，當然也是這一秩序的維護者和建設者。我們無意另起爐灶，也不支持任何國家推倒重來。作為安理會常任理事國，中方意識到自身承擔的國際責任，將堅定維護聯合國的中心地位，做多邊體系的中流砥柱，做全球南方的正義代言。



有記者提問，有觀點認為，當前國際秩序正處在二戰以來最危險的時刻，聯合國的作用和權威受到削弱。請問中方認為應該如何去處理這一局面？中國將發揮什麼作用？



王毅表示，今年是聯合國成立80周年。二戰結束前後，國際社會做出的最重要決定就是成立聯合國，打造一個維護世界和平、開展全球治理的最主要平台。事實證明，聯合國經受了考驗，發揮了作用。現在形勢又發生了很大變化，單邊主義抬頭，強權政治泛濫，有的國家對聯合國提出了這樣那樣的質疑，但中方認為，矛盾越是複雜，越要突出聯合國的重要地位；挑戰越是緊迫，越要維護聯合國的應有權威。

