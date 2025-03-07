王毅：中國始終是國際合作的“首選項”

外交部長王毅3月7日在十四屆全國人大三次會議外交主題記者會上答中外記者問（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月7日電（記者 郭至君 俞敦平）十四屆全國人大三次會議外交主題記者會今日上午在北京舉行。中共中央政治局委員、外交部長王毅在回答中外記者提問時表示，去年中國經濟實現了5%的增長，這一成績是在大力推進綠色轉型中取得的，是在全球增長低迷背景下實現的，展現出中國經濟迎難而上、奮發有為的鮮明特徵。我們將營造更加優化的營商環境，穩步擴大制度型開放，有序擴大自主開放，持續對最不發達國家單邊開放，讓負面清單越來越短、准入門檻越來越低，讓中國始終是國際合作的“首選項”。



有記者提問：中國經濟一直是世界經濟增長的引擎。但近幾年，世界經濟增長乏力，中國經濟也遇到一些挑戰。您如何看待中國經濟形勢？另外，今年中國外交將推出哪些新舉措更好服務中國式現代化和經濟社會發展？



王毅表示，去年中國經濟實現了5%的增長，在主要大國中仍然“一枝獨秀”。而且這一成績是在大力推進綠色轉型中取得的，是在全球增長低迷背景下實現的，更是在克服美國等單邊制裁打壓下拼來的，展現出中國經濟迎難而上、奮發有為的鮮明特徵。



王毅表示，習近平主席說過，我們從來都是在風雨洗禮中成長、在歷經考驗中壯大。無論是國際金融危機，還是新冠疫情衝擊，中國經濟哪一次不是經受住了巨大考驗，實現了更好發展？我們的信心，來源於中國的超大市場和國內需求，來源於中國的強大產業和創新動能，更來源於中國的制度優勢和改革開放。人們常說“下一個中國，還是中國”，中國奇跡的上半篇是史無前例的高速度增長，下半篇將是更加精彩的高質量發展。



王毅指出，中國外交將持續為服務中國式現代化提供堅實戰略支撐，營造有利外部環境。我們將打造更加便捷的往來通道，迄今已對38個國家單方面免簽，對54個國家過境免簽延長至240小時，免簽“朋友圈”有望進一步擴容，“打卡中國”將繼續成為國際新風尚。我們將推出更加高效的外事服務，統籌外交外事資源，創新升級外交部全球推介，為進一步開放合作牽線搭橋。我們將營造更加優化的營商環境，穩步擴大制度型開放，有序擴大自主開放，持續對最不發達國家單邊開放，讓負面清單越來越短、准入門檻越來越低，讓中國始終是國際合作的“首選項”。



後方援助記者：段曉魯