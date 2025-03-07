王毅：中國再開峰會 引領全球婦女事業發展

外交部長王毅3月7日在十四屆全國人大三次會議外交主題記者會上答中外記者問（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月7日電（記者 郭至君 俞敦平）十四屆全國人大三次會議外交主題記者會今日上午在北京舉行。中共中央政治局委員、外交部長王毅在回答中外記者提問時表示，30年來，中國以實際行動引領全球婦女事業發展。他說，在北京世婦會召開30周年之際，為落實習近平主席提出的重要倡議，中國將於下半年再次召開全球婦女峰會。



有記者問：今年是第四次世界婦女大會召開30周年。習近平主席在2020年提出，中國將於今年再次召開全球婦女峰會，並指出要加快實現性別平等，將保護婦女權益上升為國家意志。您可否介紹會議籌備進展？中國將為世界婦女事業發展作出怎樣的新貢獻？



王毅說，明天就是“三八”國際勞動婦女節，借此機會謹向所有女同胞致以節日問候。



王毅表示，1995年，中國承辦了聯合國第四次世界婦女大會，會議通過的《北京宣言》和《行動綱領》，成為全球性別平等事業的里程碑。在北京世婦會召開30周年之際，為落實習近平主席提出的重要倡議，中國將於下半年再次召開全球婦女峰會。



王毅亦表示，30年來，中國踐行北京世婦會精神，推動中國婦女事業取得歷史性成就。我們貫徹男女平等基本國策，實施促進婦女全面發展的國家行動計劃，無數傑出女性成為時代楷模，為中國式現代化作出了重要貢獻。



王毅稱，30年來，中國以實際行動引領全球婦女事業發展。我們支持聯合國婦女署工作，與聯合國教科文組織合作設立女童和婦女教育獎，幫助發展中國家實施了100個“婦幼健康工程”，為180多個國家和地區培養了20多萬名女性人才。



王毅指出，30年前，北京見證了世界婦女追求平等的決心。30年後，各方將再次聚首北京，共商全球婦女事業發展大計。期待看到更多女性人生出彩、夢想成真。



（後方支援記者：段曉魯）