王毅：中非命運共同體進入歷史最好時期

外交部長王毅3月7日在十四屆全國人大三次會議外交主題記者會上答中外記者問（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月7日電（記者 郭至君）在7日舉行的十四屆全國人大三次會議外交主題記者會上，中共中央政治局委員、外交部長王毅就中非關係等問題回答中外記者提問。王毅表示，非洲是21世紀的希望熱土，沒有非洲的現代化，就沒有世界的現代化。非洲的穩定與發展關乎人類共同命運，世界應傾聽非洲聲音，重視非洲關切。非洲正在經歷新的覺醒，各國都應支持非洲走出自主自強的發展新路。



有記者提問，去年中國成功舉辦中非合作論壇北京峰會，今年您新年首訪非洲四國。中方將如何落實峰會成果，助力非洲實現發展振興？



王毅表示，中國和非洲從來都是命運與共的好朋友、好夥伴、好兄弟。在習近平主席和非方領導人共同引領下，中非關係進入歷史最好時期，中國與非洲所有建交國實現了戰略夥伴關係“全覆蓋”，中非命運共同體定位提升到“全天候”層級。



王毅指出，今年是中非合作論壇成立25周年。25年來，中方幫助非洲新建和升級了近10萬公里公路、超過1萬公里鐵路。僅過去3年，中國企業就為非洲又提供了超過110萬個就業崗位，中國已連續16年保持非洲第一大貿易夥伴。中非合作讓非洲兄弟姐妹看得見，摸得著，有實惠。去年，有位岡比亞農民專門把他種的大米送到湖南，向袁隆平先生表達敬意。因為中國的雜交水稻，讓他們告別了饑餓，迎來了希望。這樣的故事，幾乎每天都在非洲發生。

