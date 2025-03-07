王毅談周邊外交：亞洲應成為國際合作示範田

外交部長王毅3月7日在十四屆全國人大三次會議外交主題記者會上答中外記者問（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月7日電（記者 郭至君）3月7日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在十四屆全國人大三次會議外交主題記者會上談及周邊外交。王毅表示，亞洲不是大國博弈的角鬥場，而應成為國際合作的示範田。我們主張開放的區域主義，在相互尊重、互利共贏的基礎上共享亞洲的發展機遇。



有記者提問，中國一直將周邊作為安身立命之所，但美國在本地區部署中導，挑動矛盾。一些鄰國安全風險高企，給中國周邊增添了不穩定因素。周邊國家期待分享中國發展的紅利，也擔心中國商品對本國產業帶來衝擊。中國如何看待周邊形勢？對周邊外交有哪些新考量？



王毅表示，本世紀以來，亞洲保持快速增長，成為全球發展高地，和平穩定綠洲。這一局面來之不易，值得珍惜呵護。亞洲既是中國的安身立命之所，也是中國同亞洲各國的共同家園。習近平主席提出“親誠惠容”周邊外交理念，引領中國同周邊國家友好合作開辟新的境界。如今，中國已同周邊17國達成構建命運共同體共識，在中南半島和中亞地區形成命運共同體“兩大集群”。我們還同周邊25國簽署共建“一帶一路”合作協議，是18個國家的最大貿易夥伴。今天的中國，已經成為亞洲穩定的重心，經濟發展的引擎，區域安全的支撐。



王毅說，鄰里之間難免有磕磕碰碰。歷史遺留問題，現實利益矛盾，都需要妥善處理。但我們相信“家和萬事興”，只要秉持“共同家園”的理念，堅持“命運共同體”的方向，平等協商，互諒互讓，就一定能夠化解分歧，合作共贏。中方也將繼續擴大對周邊國家的開放包括單邊開放，與周邊國家共享更多發展紅利。



王毅強調，中國堅決反對美國在本地區部署中導，地區國家也不歡迎。美方出台所謂“印太戰略”這麼多年了，為地區國家做了什麼？除了挑起事端，製造分歧，什麼也沒有。可謂成事不足，敗事有餘。



王毅說，亞洲不是大國博弈的角鬥場，而應成為國際合作的示範田。我們主張開放的區域主義，在相互尊重、互利共贏的基礎上共享亞洲的發展機遇。



（後方支援記者：袁曉麥、葉佳怡）

