王毅：歡迎各國朋友親眼見證鮮活的中國

外交部長王毅3月7日在十四屆全國人大三次會議外交主題記者會上答中外記者問（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月7日電（記者 郭至君）3月7日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在十四屆全國人大三次會議外交主題記者會上談及國際涉華民意。王毅表示，人民的判斷，是消除偏見的陽光。人心的交融，是打破隔閡的力量。我們歡迎各國朋友走出信息繭房、摘下有色眼鏡，用自己的雙眼見證一個更加真切鮮活的中國，用敞開的心扉感受14億中國人民迸發的蓬勃生機。



有記者提問，去年，馬來西亞默迪卡民調中心、新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所民調顯示，東南亞民眾對華好感度大幅上升。美國民調機構皮尤研究中心一項調查顯示，相較歐美國家，東南亞、非洲、拉美等全球南方國家更願意給予中國正面評價。您如何看待有關民調結果和其中的差異？



王毅表示，人民友好是雙邊關係的基礎，也是促進和平的動力。隨著中國經濟社會持續發展，高水平對外開放不斷擴大，中國和世界各國人民的交流交往更加頻密，距離不斷拉近。



王毅指出，全球南方民眾給予中國積極評價，這的確是事實。中國同廣大發展中國家始終以誠相待，以心相通，彼此有天然的親近感和認同感。同時我也注意到，在發達國家民眾之中，發現中國、擁抱中國也在漸成熱潮。無論是來中國旅遊“打卡”，還是在社交平台上互動，大家都看見了一個安全、開放、現代的國度，結識了一些友善、包容、風趣的中國人。美國一位年青人說，從中國人民身上感受到滿滿的正能量。



王毅強調，人民的判斷，是消除偏見的陽光。人心的交融，是打破隔閡的力量。我們歡迎各國朋友走出信息繭房、摘下有色眼鏡，用自己的雙眼見證一個更加真切鮮活的中國，用敞開的心扉感受14億中國人民迸發的蓬勃生機。



（後方支援記者：袁曉麥 實習記者：葉佳怡）

