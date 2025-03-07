王毅：跨越山海 推動中拉合作上新台階

外交部長王毅3月7日在十四屆全國人大三次會議外交主題記者會上答中外記者問（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月7日電（記者 郭至君）在7日舉行的十四屆全國人大三次會議外交主題記者會上，中共中央政治局委員、外交部長王毅就中拉合作等議題回答中外記者的提問。王毅表示，中拉合作是南南合作，衹有相互支持，沒有地緣算計。同拉美國家交往，中方始終秉持平等相待、互利共贏的原則，從不尋求勢力範圍，也不針對任何一方。



有記者提問，上月，美國國務卿魯比奧首訪拉丁美洲並威脅稱，如果巴拿馬不與中國保持距離，美將對巴採取措施。拉美其他國家也受到了類似威脅。中國將如何應對這種壓力？這會成為即將召開的中拉論壇的議題之一嗎？



王毅表示，中拉合作是南南合作，衹有相互支持，沒有地緣算計。同拉美國家交往，中方始終秉持平等相待、互利共贏的原則，從不尋求勢力範圍，也不針對任何一方。



王毅說，拉美人民要建設的，是自己的家園，不是別人的後院；拉美國家所期待的，是獨立自主，不是門羅主義。中拉合作之所以受到歡迎，是因為尊重拉美人民的意願，符合拉美國家的需要，也為拉美振興提供了可靠的選擇，廣闊的前景。



王毅表示，新時代以來，在習近平主席和拉美國家領導人擘畫引領下，在中拉論壇機制助力下，中拉命運共同體建設取得豐碩成果，惠及全體人民。今年是中拉論壇正式運行十周年，中方將於上半年在華舉辦論壇第四屆部長級會議。雙方將以此為契機，跨越山海，排除干擾，推動中拉合作邁上新的台階。



（後方支援記者：袁曉麥、葉佳怡）

