王毅談南海局勢：沒有對話解不了的難題

外交部長王毅3月7日在十四屆全國人大三次會議外交主題記者會上答中外記者問（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月7日電（記者 郭至君）3月7日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在十四屆全國人大三次會議外交主題記者會上談及南海局勢。王毅表示，過去一年，在中國與東盟國家共同努力下，南海局勢保持著和平穩定，仍然是全球航行飛越最安全，也是最繁忙的海域。實踐證明，沒有對話解不了的難題，也沒有合作達不成的目標。



有記者提問，中國和東盟國家在“南海行為準則”磋商上有什麼新進展，主要有哪些阻力？過去一年中國與菲律賓在南海的摩擦，會不會讓磋商前景變得黯淡？中國準備如何與東盟國家增強互信，排除障礙，推動“南海行為準則”盡快達成？



王毅表示，過去一年，在中國與東盟國家共同努力下，南海局勢保持著和平穩定，仍然是全球航行飛越最安全，也是最繁忙的海域。中國與印尼就海上共同開發簽署了政府間共識文件。中國與馬來西亞啟動了海上問題雙邊對話，中方已實現同南海當事國涉海機制性對話的全覆蓋。實踐證明，沒有對話解不了的難題，也沒有合作達不成的目標。



王毅指出，中國與菲律賓的摩擦問題，不久前在一個國際論壇上，有位地區國家的官員提到，菲律賓同中方的摩擦就是一出“皮影戲”，這個比喻很形象。菲方每次海上行動，編寫劇本的是域外勢力，承包直播的是西方媒體，而戲碼千篇一律，就是處心積慮抹黑中國。人們已經沒有興趣再看這出不斷重復的鬧劇了。中方將繼續依法維護自身的領土主權和海洋權益，在管控仁愛礁、黃岩島時，也會根據實際需要，體現我們的人道主義精神。但我要在此講明的是，侵權挑釁必將自食其果，甘當棋子最終只會被拋棄。



王毅強調，實現南海的睦鄰友好、長治久安，靠信任，也要有規矩，關鍵是要落實好《南海各方行為宣言》、制定好“南海行為準則”。在中方推動下，“準則”的磋商進程正在加快，已經完成了案文三讀，我們對達成“準則”充滿信心。中方願同東盟國家一道，加強對話，排除干擾，聚同化異，盡早達成“準則”，將南海真正打造成和平之海、友誼之海、合作之海。



（後方支援記者：袁曉麥、葉佳怡）

