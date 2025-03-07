王毅：“龍象共舞”是中印雙方唯一正確選擇

外交部長王毅3月7日在十四屆全國人大三次會議外交主題記者會上答中外記者問（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月7日電（記者 郭至君）3月7日，在十四屆全國人大三次會議外交主題記者會上，中共中央政治局委員、外交部長王毅就中印關係表示，中印互為最大鄰國，中方始終認為，做相互成就的夥伴、實現“龍象共舞”是雙方唯一正確的選擇。



有記者提問，在印中領導人、外長、特代等高層互動推動下，兩國終於成功實現關係突破，您如何看待在當前全球劇烈變革的背景下兩國關係的發展，印中能否建立持久的關係？



王毅表示，中印關係過去一年邁出向好步伐。去年10月，習近平主席和莫迪總理在喀山成功會見，為改善和發展中印關係作出戰略指引。雙方認真落實兩國領導人重要共識，加強各層級交往與務實合作，取得一系列積極成果。



王毅指出，中印互為最大鄰國。中方始終認為，做相互成就的夥伴、實現“龍象共舞”是雙方唯一正確的選擇。作為兩個最大的發展中國家，我們的共同任務是加快各自國家的發展振興，雙方理應相互支持而非相互消耗，密切合作而非彼此防範，這才符合兩國和兩國人民根本利益。作為兩大文明古國，我們有足夠的智慧和能力維護好邊境地區的和平安寧，直到找到公平合理的解決方案。要堅持不以邊界問題定義兩國關係，不讓具體分歧影響兩國關係大局。作為全球南方重要成員，我們還有責任帶頭反對霸權主義、強權政治。不僅要維護兩國的正當權益，也要維護國際關係基本準則。中印攜起手來，國際關係民主化和全球南方發展壯大就大有希望。



王毅表示，今年是中印建交75周年。中方願同印方共同努力，總結經驗、開辟未來，推動中印關係沿著健康穩定的軌道向前發展。



（後方支援記者：袁曉麥、葉佳怡）

