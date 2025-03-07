我國東部新增1.8億噸頁岩油儲量

中評社北京3月7日電／據科技日報報導，記者3日從中國石化獲悉，經自然資源部油氣儲量評審辦公室評審認定，中國石化新興、溱潼油田均為典型的陸相斷陷盆地頁岩油，新增探明地質儲量18027.49萬噸，標誌著我國東部陸相斷陷盆地兩個頁岩油田的誕生。這也是按照新頒布的《頁岩層系石油儲量估算規範》首批認定的頁岩油探明地質儲量，對我國陸相頁岩油資源高效勘探開發部署具有重要指導意義。



頁岩油是指以富含有機質的頁岩層系中所含的石油資源，我國頁岩油資源勘探潛力巨大，是國家重要的戰略資源，未來也將成為我國原油長期穩產的重要接替資源。今年1月17日，自然資源部頒布了《頁岩層系石油儲量估算規範》，並於發布日實施。



自然資源部油氣儲量評審專家組組長李敬功表示，這次評審是我國石油勘探開發歷史上一次具有里程碑意義的標誌性事件，首次開創性地應用我國自己制定的頁岩層系石油儲量估算行業標準，以及具有中國特色的陸相頁岩油系統資料，評審出我國首批陸相斷陷盆地頁岩油田，為頁岩油評價技術規範的不斷豐富和完善，以及下一步頁岩油儲量評審工作積累了寶貴經驗。



新興油田位於渤海灣盆地濟陽坳陷，溱潼油田位於蘇北盆地。評審認定，兩個油田頁岩油均賦存於古近系斷陷湖盆深水湖泊相富有機質頁岩中，厚度大、面積廣、分布穩定、埋深較大，幾乎沒有砂岩或碳酸鹽岩等夾層，為典型的陸相斷陷盆地基質型頁岩油。評審認定，兩個油田頁岩地層均具有壓力高、可壓性好的特點，且單井產量高、試采效果好、穩產時間長。



2014年以來，中國石化堅持自主創新、強化基礎攻關，在濟陽坳陷、蘇北盆地等地區創新形成了陸相斷陷盆地頁岩油勘探理論認識及配套工程技術系列，為加快我國陸相頁岩油實現規模商業開發提供了支撐。



中國工程院院士郭旭升表示，濟陽坳陷、蘇北盆地古近系頁岩油是典型的富集高產頁岩油發育區代表，經“十四五”資源評價估算，中國石化頁岩油地質資源量190.8億噸，具有廣闊的商業開發前景。下一步，中國石化將持續完善頁岩油資源分級分類評價體系，高標準高質量建設勝利濟陽頁岩油國家級示範區，展開評價蘇北盆地，深化評價四川復興，積極準備東濮、泌陽、綦江等新區，力爭“十五五”期間，年均新增探明儲量超1億噸，“十五五”末頁岩油產量達200萬噸。