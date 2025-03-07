前2個月我國進出口貿易總值6.54萬億元

中評社北京3月7日電／據新華網報導，海關總署7日發布數據，今年前2個月，我國貨物貿易進出口總值6.54萬億元，同比下降1.2%。其中，出口3.88萬億元，規模創歷史同期新高，同比增長3.4%；進口2.66萬億元，同比下降7.3%。



海關總署統計分析司司長呂大良表示，前2個月，各地各部門積極應對外部環境的不利影響，我國外貿運行總體平穩。與去年相比，今年前2個月少了2個工作日，剔除不可比因素影響後，進出口增長1.7%，充分體現了我國外貿發展的韌性。



我國外貿出口動能依舊強勁。前2個月，我國出口機電產品2.33萬億元，同比增長5.4%，占同期出口總值的60%，較去年同期提升1.1個百分點。



國內製造業產需改善帶動相關產品進口增長。呂大良表示，春節過後，各地企業復工復產進程加快，2月份我國製造業採購經理指數（PMI）重回擴張區間，通用設備、電氣機械器材等行業產需較快釋放，帶動相關設備及關鍵零部件進口較快增長。



民營企業創新實力持續體現。前2個月，民營企業進出口3.69萬億元，同比增長2%，占同期我國外貿總值的56.4%。其中，進出口高技術產品6240億元，占同類產品進出口總值的49.3%。



東盟繼續保持我國第一大貿易夥伴地位。前2個月，我國對東盟進出口1.03萬億元，同比增長4%，占同期我國進出口總值的15.8%，已經連續12個月保持增長。